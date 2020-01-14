Премьер Албании: TAP - один из стратегических проектов в Европе

Проект Трансадриатического газопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, является одним из стратегических в Европе.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на албанские СМИ, об этом сказал премьер-министр Албании Эди Рама, передает Day.Az.

Он отметил, что на сегодня реализация проекта TAP завершена на более чем 90 процентов.

"Более 90 процентов работ по одному из крупных проектов для самой Европы, особенно для Юго-Восточной Европы, где Албания также получает выгоду, было завершено благодаря грандиозным усилиям компаний, вовлеченных в этот проект", - сказал Рама.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.