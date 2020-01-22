https://news.day.az/economy/1196187.html Buta Airways - в числе самых пунктуальных авиакомпаний

Buta Airways - в числе самых пунктуальных авиакомпаний

Экономика, 22 января 2020 17:48 234

Азербайджанский авиаперевозчик-лоукостер Buta Airways - в числе самых пунктуальных авиакомпаний.

За безупречную пунктуальность по итогам 2019 года Уфимский международный аэропорт наградил Buta Airways сертификатом TRUE Altitude.

Отметим, что Buta Airways два раза в неделю осуществляет рейсы из основного аэропорта Уфы.

Buta Airways - азербайджанская бюджетная авиакомпания, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", базируется в бакинском аэропорту Гейдар Алиев.

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