В Азербайджане состоялась презентация концептуального рамочного документа по партнерству государственного и частного секторов - ФОТО

Продвижение и поддержка проектов партнерства между государственным и частным секторами (DÖST) являются приоритетными направлениями деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

Как сообщает в воскрtсенье Trend со ссылкой на Агентство, для развития этой сферы и эффективной реализации проектов с учетом передового международного опыта, Агентство осуществляет мероприятия по поддержке правовых и институциональных рамок.

В Бакинском бизнес-центре 24 января состоялась организованная Агентством презентация проекта концептуального рамочного документа по партнерству государственного и частного секторов. В мероприятии приняли участие представители соответствующих госструктур и заинтересованных сторон, которые будут заняты в реализации проектов DÖST в стране, и, в том числе, руководитель Бакинского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ивана Дуарте. Участники мероприятия были подробно проинформированы международными экспертами о концептуальном рамочном документе, сути и значимости проектов DÖST.

Было отмечено, что документ подготовлен при поддержке ЕБРР с учетом передового международного опыта. В документе отражены порядок разработки проектов, основные принципы, правовые и институциональные рамки в этой сфере, механизм исполнения проектов и критерии оценивания.

На мероприятии выступил председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов. Он отметил, что применение модели DÖST в различных сферах экономики отражено в стратегических дорожных картах, для обеспечения систематической деятельности в сфере продвижения и поддержки проектов по партнерству между государственным и частным секторами в структуре Агентства создан Центр развития партнерства государство-предприниматель. По его словам, такие проекты создают новый базис и возможности для развития малого и среднего бизнеса.