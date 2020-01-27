Еще один опытный банкир в руководстве Yelo Bank (R)

Команда Yelo Bank (бывший ИКБ Никойл), который находится в процессе ребрендинга, продолжается усиляться опытными кадрами.

Эльшан Пирмалыев назначен главным директором Управления бизнес-банкинга. После утверждения со стороны регулятора он займет пост замеcтителя предcедателя правления.

Отметим, что до этого назначения Эльшан Пирмалыев 15 лет проработал в AccessBank. Трудовую деятельность он начал в апреле 2005 года в качестве кредитного специалиста и вырос до позиции главного директора.

Опытный банкир также является членом правления Ассоциации Микрофинансирования Азербайджана и руководителем Экспертной группы по кредитам в Ассоциации Банков Азербайджана.

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