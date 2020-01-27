Не верьте и не покупайте дешевое куриное мясо - оно может быть заражено!

Смерть одной курицы, зарегистрированная 18 января на промышленном предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области Украины, поставила под угрозу все население Европы и стран СНГ.

Как стало известно, с помощью лабораторных исследований был установлен неожиданный диагноз "птичий грипп" (тип А, субтип H5), о котором не было слышно последние 3 года. Этот первый очаг привел к тому, что кроме "Хутор", в карантин попали ближайшие хозяйства СООО "Колосок" и ООО "Немиров-Подолье". Была создана зона защиты для 9 населенных пунктов Немировского района в радиусе 3 км, а в зону наблюдения (10 км) - 23 населенных пункта этого же района.

По данным Госпродпотребслужбы в Винницкой области, в регионе насчитывалось 116 тыс. голов птицы в эпизоотическом очаге. По состоянию на 21 января в эпизоотическом очаге было уничтожено 22 тыс. голов птицы, а в следующие дни цифра достигла шокирующей отметки 108609.

Отмечается, что по состоянию на начало 2020 года на предприятиях и в домохозяйствах Украины содержатся почти 220 млн голов птицы.



Тем временем Всемирная организация охраны здоровья животных сообщила, что в результате вспышки птичьего гриппа в Украине погибло 4856 кур, остальных же пришлось зарезать. Евросоюз заявил, что приостанавливает ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. Яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают, говорится в сообщении.

Вирус H5N8, который часто переносят перелетные дикие птицы, в последние недели распространился в Восточной Европе. От него пострадали фермы и домашняя птица в Польше, Румынии, Словакии, Чехии и Венгрии.

Последняя большая эпидемия птичьего гриппа наблюдалась в Европе зимой 2016-2017 годов - возбудитель заболевания попал вместе с перелетными птицами из Азии. Тогда пришлось убить сотни тысяч птиц, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Напомним, что помимо вспышки "птичьего гриппа" в мире увеличивается количество жертв неизвестного коронавируса, впервые выявленного в Китае, и становится актульным вопрос, как уберечь себя от таких опасностей.

Основная проблема состоит в том что, на данный момент у украинских поставщиков скопилось на руках много куриного мяса, которое может быть потенциально опасным для других стран. Запрещенная Евросоюзом курятина - это большие убытки. Добросовестные компании уничтожают свой товар, чтобы не навредить никому, однако, не стоит забывать о мошенниках, которые готовы сократить убытки во чтобы то ни стало и даже наживиться на этом, продавая зараженный товар намного дешевле нечестным бизнесменам в других странах. Среди таких стран может оказаться и Азербайджан.

На прилавках некоторых наших магазинов нередко можно заметить курятину по привлекательно низкой цене. Обычно люди не смотрят на то, что упаковка такой дешевой продукции выглядит очень сомнительно и на ней не бывает соответствующих сертификатов безопасности.

Поэтому очень важно знать простые правила, как уменьшить риски, при покупке мяса птицы:

- Мясо птицы нужно покупать только на официальных рынках, в супермаркетах и торговых сетях. Не покупайте яйца и мясо птиц с рук в местах, не приспособленных для торговли.

- Курицу надо выбирать глазами и носом. Хорошая курятина имеет розоватую окраску с бледно-желтым жиром.

- Не употребляйте птицу без предварительной термической обработки. Вирус погибает при 70+ градусах Цельсия.

- Покупайте курицу того бренда, с которым хорошо знакомы и доверяете ему.

- Яйца перед употреблением необходимо подольше держать в кипящей воде. Естественно, перед тем, как положить в кипяток, яйца нужно тщательно вымыть с мылом.

- Воздержитесь от готовки теста на основе сырых яиц.