Распоряжение Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий", подписанное шестого февраля 2020 года - очередной важный шаг по усилению социальной защиты пенсионеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На первое января 2020 года страховая часть всех видов трудовых пенсий увеличилась на 16,6% в соответствии с ежегодным темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, установленным Государственным комитетом статистики на 2019 год.

Этим демонстрируется продолжение в 2020 году успешных социальных реформ, обеспечивших принятие революционных мер в сфере социальных выплат в прошлом году по поручению главы государства, и ставших причиной роста благосостояния 4,2 миллиона граждан.

Пенсии будут индексированы в соответствии с показателем роста среднемесячной зарплаты по 2019 году, и охватят всех пенсионеров, получающих пенсии по принципу страхования (93 процента пенсионеров или около одного миллиона 120 тысяч человек).

Для осуществления индексации предусмотрено расходование дополнительных средств в размере примерно 560 миллионов манатов ежегодно или по 47 миллионов манатов ежемесячно.

Средства будут финансироваться за счет доходов Госфонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения. После этого повышения сумма среднемесячной пенсии увеличится с 262 до 300 манатов.

Повышение предусмотрено с первого января 2020 года, и разница за январь будет выплачена вместе с пенсией за февраль. К примеру, если пенсия составляет 400 манатов, то с первого января эта сумма увеличивается на 16,6 процента, т.е. на 66,4 маната, и составит 466, 4 маната. 66,4 маната за январь будут выплачены в феврале. То есть в феврале пенсионер имевший пенсию в размере 400 манатов, получит (466.4+66,4) 532,8 маната.

Наряду с этим с первого января на 2,6 процента повышаются размеры пенсионного капитала, зафиксированного в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета в соответствии с ежегодным уровнем индекса потребительских цен.

Отдел экономики Trend