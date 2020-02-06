В 2020 году в Баку, Сумгайыте и Хырдалане, а также на территории Абшеронского района будут отремонтированы городские улицы и проспекты общей протяженностью около 330 километров, а также внутрипоселковые дороги и улицы. Об этом сообщает Day.Az о ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что согласно распоряжениям, подписанным главой государства, продолжается ремонт внутрипоселковых дорог Хазарского (20 километров), Сабунчинского (15 километров), Бинагадинского (30 километров) районов Баку и Абшеронского (29,2 километра) районов общей протяженностью 157,7 километра, дорог поселка "Новые Сураханы" (31,6 километра) Сураханского района, а также улиц в жилых массивах городов Хырдалан (10,5 километра) и Сумгайыт (21,4 километра).

Отметим, что в рамках государственной инвестиционной программы по 12 районам города Баку проводится ремонт внутрипоселковых улиц и дорог общей протяженностью 171,5 километра:

- Хазарский район - 34,4 километра;

- Хатаинский район - 23,8 километра;

- Бинагадинский район -16,1 километра;

- Гарадагский район - 15,45 километра;

- Наримановский район - 9,15 километра;

- Низаминский район - 4 километра;

- Насиминский район - 8,27 километра;

- Сабунчинский район -22,54 километра;

- Сабаильский район - 8,79 километра;

- Сураханский район -17,94 километра;

- Ясамальский район -7,13 километра;

- Район Пираллахи - 4 километра.

Отметим, что течение 2019 года в городе Баку отремонтированы городские улицы и проспекты общей протяженностью 301,5 километра, а также внутрипоселковые дороги и улицы.