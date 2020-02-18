Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank открыл новое отделение по обслуживанию клиентов Малого и Среднего Бизнеса (МСБ). Открытие отделения, расположенного на территории торгового центра "Садарак", состоялось 17 февраля.

Как отметил на торжественной церемонии открытия Член правления и Главный Операционный Директор PASHA Bank Джалал Оруджев, новое отделение по обслуживанию клиентов МСБ будет предоставлять предпринимателям полный спектр банковских продуктов и услуг, а также оказывать бизнесменам поддержку в переходе к использованию цифровых решений.

"Как ведущий корпоративный финансовый институт страны, тесно взаимодействующий с реальным сектором, мы видим, что проводимые в последние несколько лет успешные экономические реформы стали фундаментом обеспечения максимальной прозрачности во многих сферах экономики. Параллельно с этим, в Азербайджане сформировался весьма благоприятный климат для перехода на использование цифровых технологий, что также станет дополнительным стимулом к развитию предпринимательской деятельности. Являясь флагманом применения новаторских технологий в банковском секторе страны, PASHA Bank может предложить представителям МСБ свои экспертизу и поддержку в открытии текущих и карточных счетов онлайн, обращении за получением услуг факторинга, подключении к тарифным пакетам и проведении прочих банковских операций удаленно в любое удобное для предпринимателя время", - подытожил Дж. Оруджев.

Отметим, что отделение PASHA Bank, расположенное на территории торгового центра "Садарак", будет предоставлять свои услуги предпринимателям Малого и Среднего Бизнеса 7 дней в неделю, без выходных.