ЗАО AzerGold осуществляет продажу высококачественных слитков и монет номиналом в 5, 10 и 20 граммов золота и серебра 999,9 пробы в 12 различных точках столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции на тему "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности" сказал председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, продажа слитков и продукции, на которой изображены наскальные рисунки Центра Гейдара Алиева, Гобустана и орнамент карабахского ковра, также осуществляется через онлайн-платформу.

Председатель правления AzerGold отметил, что основной целью реализации этого проекта была, в первую очередь, поддержка местного производства и продвижение бренда Made in Azerbaijan, в связи с чем продукция была выставлена на продажу с учетом минимальной прибыли, которую можно было получить от продажи продуктов.

"Наша продукция обеспечивается соответствующим сертификатом качества, который выступает в качестве надежной гарантии прав покупателей на фоне отсутствия государственной услуги по контролю драгоценных металлов и драгоценных камней", - сказал Ибрагимов.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция на тему "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности". В мероприятии участвуют министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, а также местные предприниматели, задействованные в ювелирном бизнесе.