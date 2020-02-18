AmCham Azerbaijan является одной из самых давних ассоциаций, представленных в Азербайджане. В настоящее время включает 200 членов и является одной из крупнейших бизнес-ассоциаций.

Об этом заявил президент Американской торговой палаты в Азербайджане Нуран Керимов, выступая на совместном бизнес-саммите USAID и Агентства развития малого и среднего бизнеса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня мы выходим на новый уровень сотрудничества", - подчеркнул Керимов.

По его словам, AmCham - уникальная организация, которая объединяет и поддерживает предпринимателей по общим интересам.

"Вы, наверное, знаете о документе под названием "Белый лист". До настоящего времени правительством принято около 50 процентов предложений по данному документу. Если молодые бизнесмены хотят создать какие-либо ассоциации, мы приглашаем их к сотрудничеству. Мы можем поделиться своим опытом и не конкурируем здесь, а служим одной цели", - отметил президент Американской торговой палаты в Азербайджане.

Как отметил Керимов, члены Ассоциации встречаются ежемесячно и каждый раз около шести новых членов принимаются в организацию. Ежегодный стабильный рост членов Ассоциации создает большие возможности для продвижения интересов их бизнеса в Азербайджане.

Напомним, что USAID и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса выступили с новой инициативой для поддержки деловых и профессиональных ассоциаций.