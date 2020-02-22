https://news.day.az/economy/1205286.html Отменен рейс Санкт-Петербург - Баку - ФОТО
Отменен рейс Санкт-Петербург - Баку - ФОТО
Сегодняшний рейс из Санкт-Петербурга в Баку авиакомпании Нордавиа был отменен. Об этом, как передает в субботу Day.Az, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Согласно информации, самолет рейса 5N 705 должен был вылететь в Азербайджан из аэропорта Пулково в 11:00 и приземлиться в 15:30 в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Причины отмены рейса неизвестны.
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