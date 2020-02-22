Сегодняшний рейс из Санкт-Петербурга в Баку авиакомпании Нордавиа был отменен. Об этом, как передает в субботу Day.Az, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Согласно информации, самолет рейса 5N 705 должен был вылететь в Азербайджан из аэропорта Пулково в 11:00 и приземлиться в 15:30 в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Причины отмены рейса неизвестны.