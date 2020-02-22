В Хачмазском центре развития малого и среднего бизнеса (МСБ) заработал Центр бизнес-инкубации для молодежи и женщин.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, Центр создан с целью поддержки предпринимательских инициатив в Губа-Хачмазском экономическом районе, создания новых возможностей для бизнеса и занятости, расширения сферы охвата государственной поддержки, оказываемой предпринимателям.

В Центре оказываются услуги по подготовке бизнес-проектов, предоставляются консультации в связи с доступом к финансовым ресурсам и управлением финансами и другие услуги.

Отметим, что Агентство по развитию МСБ в декабре прошлого года объявило конкурс, в рамках которого по сферам производства и услуг были выбраны 35 резидентов.