За всю историю развития экономических отношений с Турцией Азербайджан инвестировал в экономику этой страны порядка 18 миллиардов долларов.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сказал руководитель департамента Центра Ниджат Гаджизаде, комментируя визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

По словам Гаджизаде, Азербайджан - самый крупный инвестор Турции и играет главную роль в обеспечении ее энергетической безопасности.

Как он отмечает, в последние годы Азербайджан реализовал в этом направлении масштабные проекты.

Так, TANAP - проект международного значения, реализуемый по инициативе двух стран, - имеет большое значение с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и диверсификации поставок в Турцию и страны Европейского Союза.

Первая транспортировка газа в Турцию в рамках TANAP началась в 2018 году. Изначально планируется поэтапное увеличение объема перевозок: сначала до 16 миллиардов кубометров в год, затем до 24 миллиардов кубометров, а потом и до 31 миллиарда кубометров.

1850-километровая линия TANAP доставляет природный газ из Азербайджана в Европу через Грецию, Албанию и Италию.

В свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана 12,5 миллиардов долларов, а в настоящее время в стране действуют около четырех тысяч турецких компаний.

Таким образом, визит Президента Турции в Баку приведет к новому этапу в развитии двусторонних инвестиций и отрасли туризма двух стран. Основным стимулом данного процесса является соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Турцией.

В результате этого соглашения не будет лимитирован срок для проведения турецкими инвесторами исследований рынка Азербайджана для выявления перспективных направлений для капиталовложений. Кроме того, отмена визы даст дополнительный стимул для роста взаимных туристических поездок, что соответственно поспособствует и развитию туристической отрасли двух стран.