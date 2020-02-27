Азербайджан, как и Россия, находится на пересечении двух евразийских коридоров, идущих из двух быстро развивающихся экономических центров - Китая и Индии, к главному рынку ЕС.

Об этом сказала Trend научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМИ МГИМО Ольга Подберезкина, передает Day.Az.

По ее словам, строительство транспортных коридоров даст Азербайджану и России не только возможность обеспечить потребности развивающихся рынков в углеводородах, но и возможность предложить транспортно-логистические услуги по транзиту грузопотока: "Сегодня транзитные маршруты в основном проходят по морю и основными бенефициарами являются европейские и американские компании. Изменить это поможет развитие транспортной инфраструктуры и логистических услуг. В частности, если говорить о коридоре "Север-Юг", то в его рамках осуществляется много двусторонних и многосторонних проектов. В 2020 году между Россией и Азербайджаном начнется реконструкция железнодорожного участка Сумгайыт - Ялама в рамках проекта по организации скоростного пассажирского движения между Дагестаном и Баку. Существенным сдвигом в развитии МТК "Север-Юг" станет долгожданное строительство железной дороги Астара - Решт - Казвин, призванной соединить действующие магистрали Азербайджана, Ирана и России (трехстороннее соглашение было подписано в 2005 году). На сегодняшний день достроен участок между иранскими городами Казвин и Решт протяженностью 205 км, в итоге Казвин соединен железнодорожным сообщением с Тегераном, а также с иранскими портами Бендер-Аббас в Персидском заливе и Амирабад - на Каспии".

Неблагоприятным фактором, по мнению эксперта, являются международные санкции против Ирана: "Для компенсации негативного влияния международных санкций против Ирана, Азербайджан предложил профинансировать строительство ветки Решт - Астара в размере 500 миллионов евро, и это безусловно позитивный момент. Также позитивным моментом станет снижение стоимости железнодорожных поставок через Азербайджан - так снижение тарифов может коснуться транспортировки контейнерных грузов, зерна, хлопка, серы, карбамида и металлов. Российские производители заинтересованы в поставках в Иран через Астару до 50 тысяч тонн зерна ежегодно. Как известно, 27 октября 2019 года вступило в силу Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, по которому страны ЕАЭС снизят импортные пошлины по 502 товарам. Идут переговоры о заключении соглашения о ЗСТ с Индией - это все страны-участницы проекта".

Подберезкина отметила, что "Север-Юг" по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал сокращает время перевозки на 10 дней и дает дополнительный стимул экономикам: "Через океан контейнерные грузы из России в Иран в среднем (от Санкт-Петербурга до Бендер-Аббаса) идут 25-28 суток с двумя перевалками (через порты Роттердам/ Гамбург в Северном море и в Ла Специя - в Средиземном), а через порты Каспия транзитное время от Первоуральска до Бендер-Энзели составляет 20-25 суток при сопоставимой стоимости".

В заключение эксперт отметила, что грузопоток по МТК "Север-Юг" будет способствовать росту российско-индийской торговли позитивное влияние которого на экономику Азербайджана очевидно.