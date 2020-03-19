https://news.day.az/economy/1214158.html В Азербайджане предложили выделять преподавателям беспроцентные кредиты - из-за коронавируса
В Азербайджане предложили выделять преподавателям беспроцентные кредиты - из-за коронавируса
Председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов внес ряд предложений с целью уменьшения отрицательного влияния коронавируса на деятельность предпринимателей, передает Day.Az.
Среди прочего, он предложил выделить беспроцентную кредитную линию сотрудникам частных образовательных учреждений для обеспечения своевременных выплат ими заработных плат и долгов перед другими кредиторами, а также приостановить выплаты по всем видам кредитов (включая ипотеку) и коммунальным услугам на несколько месяцев.
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