В Азербайджане предложили выделять преподавателям беспроцентные кредиты

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов внес ряд предложений с целью уменьшения отрицательного влияния коронавируса на деятельность предпринимателей, передает Day.Az.

Среди прочего, он предложил выделить беспроцентную кредитную линию сотрудникам частных образовательных учреждений для обеспечения своевременных выплат ими заработных плат и долгов перед другими кредиторами, а также приостановить выплаты по всем видам кредитов (включая ипотеку) и коммунальным услугам на несколько месяцев.

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