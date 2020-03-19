Вюсал Гасымлы: Сохранение учетной ставки в Азербайджане является сбалансированным решением

Перед Центральным банком Азербайджана стоят такие задачи, как обеспечение курса маната и стабильности цен, минуя ужесточение монетарных условий, сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр, передает Day.Az.

Гасымлы отмечает, что в денежно-кредитной политике Азербайджана курс маната воспринимается как основной якорь макроэкономической и финансовой стабильности. Он говорит, что по расчетам Центробанка, манат скорее подешевеет, чем подорожает.

Факторы, влиявшие на подорожание маната к концу прошлого года, в настоящее время действуют в противоположном направлении. В частности, на валютном рынке таким образом сказывается спрос, влияние платежного баланса на низкие цены на нефть и тенденция к долларизации. С другой стороны, на валютном рынке существуют и факторы, которые оказывают на инфляцию сдерживающее влияние.

Так, Индекс продовольственных цен ФАО (FFPI) в феврале 2020 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на один процент. Четыре продукта, составляющие индекс, - зерно, молоко, мясо и растительное масло - подешевели, подорожал только пятый продукт - сахар. Также влияет на удешевление цен снижение спроса на непродовольственные товары и услуги.

В таких условиях Центральный банк принял взвешенное решение не менять учетную ставку.

Помимо этого, заявляет Гасымлы, повышение минимального порога процентного коридора с 5,5 до 6,75 процента также стимулирует участие коммерческих банков в депозитных аукционах Центрального банка. То есть нижний предел процентного коридора определяет средневзвешенную процентную ставку по депозитным сделкам, заключенным на депозитных аукционах и таким образом, по мере роста процентных коридоров, средняя процентная ставка по сделкам на депозитных аукционах также увеличивается на 1,25 процента.

"Словом, манатная масса, привлеченная Центральным банком, станет более привлекательной для коммерческих банков и создаст более благоприятные условия для стерилизации манатной массы. Учитывая давление долларизации, в настоящее время очень важно управление манатной массой в обороте" - подытожил исполнительный директор ЦАЭРКА.

Отметим, что на фоне неблагоприятного воздействия пандемии коронавируса на мировую экономику, а также разрыва соглашения ОПЕК + между основными экспортерами нефти в начале марта, произошло снижению цен на нефть до уровня более чем двухлетней давности, в связи с чем сегодня Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, при этом верхний предел коридора процентных ставок поддерживается на уровне девяти процентов, а нижний предел был повышен до 6,75 процента.

На валютном рынке страны, тем не менее, обеспечивается равновесие, в первую очередь, благодаря результатам скоординированной деятельности правительства Азербайджана и Центрального банка в условиях внешних шоков.