«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

ОАО "Norm" - крупнейший производитель цемента на Южном Кавказе и входящий в состав NEQSOL Holding, является одной из ведущих компаний, реализующих своевременные и комплексные меры по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19). С этой целью компанией "Norm Sement" был перечислен 1 млн. манатов из общего бюджета в 5 млн. манатов, выделенного со стороны NEQSOL Holding, в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане, созданный на основе распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В соответствии с призывом Президента Азербайджанской Республики и распоряжением Оперативного штаба при Кабинете министров, компания реализовала и реализует следующие профилактические меры по защите здоровья персонала и клиентов на территории завода, а также в городском офисе:

1. Полностью дезинфицируются офисные и производственные помещения, персонал и клиенты обучаются и снабжаются специальными дезинфицирующими средствами и медицинскими масками;

2. Подавляющее большинство сотрудников переведено в режим "работы на дому", в связи с чем работникам предоставлены все необходимые ресурсы;

3. Мастерам из числа участников "Клуба мастеров Норма", были проведены онлайн-тренинги и поручено следовать инструкциям на рабочем месте и дома, а также обучать окружающих. Дополнительно для данных целей мастерам будут выданы дезинфицирующие средства;

4. Компания обратилась к своим клиентам и дилерам с настоятельной просьбой соблюдения норм гигиены и социальной изоляции на рабочем месте;

5. Компании-поставщики и субподрядчики, работающие на территории завода, проходят инструктаж, снабжаются специальными средствами гигиены и медицинскими масками, а также им оказывается поддержка в проведении мероприятий по повышению осведомленности внутри компании;

6. Среди жителей Гарадагского района распространяются информационные брошюры с инструкциями о том, как бороться с вирусом и правилами гигиены, а малообеспеченным семьям раздаются дезинфицирующие средства и маски.

Компания "Norm", призывает каждого из вас принять активное участие в борьбе с коронавирусом, строго следовать инструкциям Оперативного штаба при Кабинете министров, дабы защитить себя и окружающих, заботиться о пожилых людях, а также не выходить из дома и не собираться в общественных местах без острой необходимости.

"Norm", будучи компанией, которая постоянно заботится о своих сотрудниках и клиентах, а также работает во благо их здоровья, будет продолжать принимать все необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения данного инфекционного вируса.