Поддержите своими «сердечками» борьбу с коронавирусом!

Население Азербайджана, как и крупные холдинги и компании, в последние дни изъявляет желание совершить пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (COVID-19). Учитывая это, в мобильное приложение BirBank была добавлена новая функция. Пользователи приложения могут "потратить" накопленные бонусные "сердечки" на пожертвование в фонд поддержки.

На счет фонда можно зачислить 1 манат взамен на 10 000 "сердечек", 5 манатов - 50 000 "сердечек" и 10 манатов - 95 000 "сердечек". С момента добавления функции в течение нескольких часов было собрано более 10 000 манатов, и эта сумма стремительно растет.

Следует отметить, что пользователи мобильного приложения BirBank могут зарабатывать бонусы в виде "сердечек", совершая безналичные платежи через POS-терминалы, интернет и BirBank. Собранные бонусы затем можно обменять на различные подарки.

Напомним, что BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 1 миллиона пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавления карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный Центр 196.