Сахиль Бабаев: Предприниматели могут воспользоваться моделью дистанционной работы

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана ежедневно проводит мониторинг в связи с трудовыми договорами. Все работодатели получили уведомления. Они информируются о поддержке, которую окажет государство. Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в передаче "Hədəf" телеканала AzTV, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил министр, государство заявляет, что посредством различных инструментов будет оказана поддержка работодателям: "Но и от предпринимателей мы ожидаем корпоративной ответственности, и социальной солидарности. Они тоже должны идти на послабления своим работникам в период коронавирусной пандемии. Работодатели могут использовать различные инструменты. Работникам можно было бы предоставить очередной трудовой отпуск. Можно использовать другими видами отпусков, воспользоваться моделью дистанционной работы. О каждой из этих моделей Минтруда проинформировало работодателей".