В Азербайджане принято решение по лицам, работающим на Нефтяных Камнях

Правительство Азербайджана приняло решение по лицам, работающим на Нефтяных Камнях.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов на передаче "Diqqət Mərkəzi" на Общественном телевидении Азербайджана (İTV).

Мамедов сказал, что было решено, что до вступления в силу запретов с условием повышения зарплаты, срок смены на Нефтяных Камнях продлевается: "Смена не изменится, и они согласились остаться и работать там до 20 апреля".

Мамедов отметил, что нефтяники согласились продлить смену, чтобы не подвергать опасности свои семьи и коллег.