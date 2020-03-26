Азербайджан выделил на борьбу с коронавирусом более 1,1 млрд манатов

"Бюджет борьбы с коронавирусом" в Азербайджане превышает 1,1 миллиарда манатов.

Об этом в четверг сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, передает Day.Az.

"Первоначально, когда по поручению Президента Ильхама Алиева был создан Оперативный штаб при Кабинете министров, на борьбу с коронавирусом было выделено 10 миллионов манатов. На данный момент в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом из государственного бюджета, физическими и юридическими лицами перечислено свыше 86 миллионов манатов. В то же время, в соответствии с распоряжением главы государства, для устранения негативного влияния пандемии на экономику страны из государственного бюджета выделен один миллиард манатов. Стоит также учитывать, что Азербайджан с целью поддержки борьбы с пандемией на глобальном уровне перечислил Всемирной организации здравоохранения пять миллионов долларов", - сказал Вюсал Гасымлы.

Он отметил, что в Азербайджане ожидается дальнейшее пополнение "бюджета борьбы с коронавирусом", который на данный момент превышает 1,1 миллиарда манатов. В настоящее время мобилизованные против коронавируса средства в размере 1,1 миллиарда манатов достигают 2,2 процента ненефтяного ВВП, добавил он.

"Вливания в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом со стороны государства, бизнеса и населения является прекрасным примером социальной солидарности и национального единства в соответствии с призывами Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В то время как Азербайджан самостоятельно борется с коронавирусом, более чем 80 стран мира с этой целью обратились за финансовой помощью в Международный валютный фонд (МВФ). В то же время МВФ и Всемирный банк обратились к "Большой двадцатке" с призывом пойти на уступки в связи с долгами 76 стран с национальным доходом на душу населения менее чем 1175 долларов. Полученный таким образом доход может быть использован для борьбы с коронавирусом в бедных странах. "Легкость" центральных банков крупных развитых стран в монетарных послаблениях развивающимся странам отсутствует. Вдобавок, с момента начала коронавирусного кризиса инвесторы отозвали 83 млрд долларов из развивающихся стран, тем самым усугубив их и без того тяжелое положение в борьбе с коронавирусом. Планируется оказание SDR помощи (Специальное право на взятие долга) развивающимся странам, и оказывается поддержка ликвидности с открытием своп-линий. В условиях погружения в рецессию глобальной экономики и испытывании трудностей развивающимися странами в одиночной борьбе с коронавирусным кризисом Азербайджан показывает устойчивость в борьбе с глобальным шоком и пандемией.

Мобилизованный в Азербайджане "бюджет борьбы с коронавирусом" охватывает расходы в трех направлениях: поддержка, которая будет оказана секторам, терпящим убытки, предпринимателям и наемным работникам; социальные программы; расходы на борьбу с пандемией", - подчеркнул Гасымлы.