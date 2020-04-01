Минэкономики Азербайджана обнародовало детали госпрограмм по снижению влияния коронавируса
Министерство экономики Азербайджана представило общественности базовый документ, содержащий основные направления программ, подготовленных в связи с государственной поддержкой различных сфер экономики, в том числе предпринимательства, их охват, основные инструменты поддержки экономического роста и предпринимательства, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
Сюда входят:
- программа финансовой поддержки для выплаты заработной платы 304,6 тыс. наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (с целью сохранения рабочих мест);
- программа финансовой поддержки 292 тыс. индивидуальных (микро) предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших от пандемии (с целью сохранения рабочих мест);
- программа налоговых льгот, льгот и отпусков для субъектов предпринимательства, работающих в сферах, пострадавших от пандемии;
- программа кредитно-гарантийной поддержки по вновь выданным банковским кредитам (1 млрд. манатов) субъектам предпринимательства, работающим в пострадавших от пандемии отраслях;
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