Минэкономики Азербайджана обнародовало детали госпрограмм по снижению влияния коронавируса

Министерство экономики Азербайджана представило общественности базовый документ, содержащий основные направления программ, подготовленных в связи с государственной поддержкой различных сфер экономики, в том числе предпринимательства, их охват, основные инструменты поддержки экономического роста и предпринимательства, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Сюда входят:

- программа финансовой поддержки для выплаты заработной платы 304,6 тыс. наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (с целью сохранения рабочих мест);

- программа финансовой поддержки 292 тыс. индивидуальных (микро) предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших от пандемии (с целью сохранения рабочих мест);

- программа налоговых льгот, льгот и отпусков для субъектов предпринимательства, работающих в сферах, пострадавших от пандемии;

- программа кредитно-гарантийной поддержки по вновь выданным банковским кредитам (1 млрд. манатов) субъектам предпринимательства, работающим в пострадавших от пандемии отраслях;

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