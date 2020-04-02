Более 80 стран в связи с пандемией запросили у МВФ помощь общим объемом более $20 млрд

Более 80 стран направили в Международный валютный фонд (МВФ) запросы на предоставление помощи для борьбы с пандемией нового коронавируса. Как заявил журналистам в среду во время телефонного брифинга представитель фонда, общиq объем запрашиваемых средств превышает $20 млрд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас у нас более 80 запросов на такого рода чрезвычайное финансирование. <...> С точки зрения объемов это, думаю, около $20 млрд, более $20 млрд", - сказал представитель МВФ. "[Из них] много [запросов от] стран с низким уровнем дохода, от маленьких стран, от стран с развивающейся экономикой", - добавил он.

"Внутри [МВФ] мы уже изучили по меньшей мере половину этих запросов <...>. Это не означает, что они уже направились [на рассмотрение Исполнительного] совета, но люди действительно работают круглосуточно", - добавили в МВФ.