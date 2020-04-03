AZAL вернул на родину еще 298 граждан Азербайджана
3 апреля авиакомпания AZAL выполнила чартерный рейс из Стамбула в Баку. Этим рейсом в Баку были привезены 106 граждан Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу компании.
Сегодня утром в столицу Азербайджана также прибыл самолет "Азербайджанских Авиалиний" из Лондона, на котором находилось 69 пассажиров.
Кроме того, вчера вечером в Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился самолет авиакомпании AZAL, прибывший из Москвы (аэропорт Внуково), на борту которого было 123 человека.
Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.
AZAL вновь призывает граждан без острой на то необходимости не выходить из дома и не совершать авиаперелеты. Соблюдение требований Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана является долгом каждого из нас.
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