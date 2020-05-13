Агентство по развитию МСБ Азербайджана проинформировало предпринимателей о развитии электронной торговли

Обсуждения и опросы, проведенные Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) с предпринимателями сфер, пострадавших от пандемии, показывают, что микро- и малые предприниматели мало используют возможности цифровых платформ в связи с определенными расходами, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Учитывая растущую потребность в электронной торговле (E-commerce) в период пандемии, Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело онлайн-мероприятие, где проинформировало предпринимателей о развитии электронной торговли для объектов МСБ и программного обеспечения в сфере онлайн-продаж.

На мероприятии было отмечено, что обеспечение выхода объектов МСБ к знаниям и инновациям является одним из направлений деятельности Агентства. В период пандемии для создания платформ по онлайн-продажам в сфере услуг Агентства в период пандемии была оказана поддержка ряду объектов МСБ.

Было отмечено, что развитие цифровой экономики определено как одно из приоритетных направлений в постпандемический период, и ожидается поддержка этой сферы государством и привлечение в нее частных инвестиций.

В онлайн-мероприятии, организованном посредством программы Zoom и напрямую транслируемом на странице Агентства в Facebook, руководитель компании Logix Сакит Самедов проинформировал объекты МСБ о важности электронной торговли, создании платформ электронной продажи с минимальными затратами, о программном обеспечении, предлагаемом местными компаниями в этой сфере.