В Азербайджане будут проходить онлайн-аукционы

В рамках сотрудничества Центра развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Республиканской товарно-сырьевой биржи, а также соответствующих государственных структур создана система "Электронный аукцион", которая запущена в качестве пилотной программы.

Как сообщили Trend в Агентстве, теперь аукционы будут проводиться посредством портала eherrac.gov.az, передает Day.Az. Создание новой системы также позитивно повлияет на развитие рынка имущества.

Новость обновляется