Станьте ближе к AccessBank с помощью удаленного интервью (R)

AccessBank запустил новый метод проведения собеседования при приеме на работу. Кандидаты, которые не хотели бы очно присутствовать на собеседовании из-за распространения вируса COVID-19, могут провести встречу с сотрудниками AccessBank виртуально - посредством видеоплатформы Zoom. Таким образом, сотрудники департамента человеческих ресурсов AccessBank не только защищают здоровье кандидатов, но и экономят им время, а также создают все условия для того, чтобы последние не выходили из дома.

За последние два месяца 123 кандидата прошли собеседования с сотрудниками департамента человеческих ресурсов AccessBank, 22 из них были приняты на работу.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.