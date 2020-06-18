Венгрия готова принять азербайджанский газ

Будучи постоянным участником министерских совещаний Консультативного совета по "Южному газовому коридору" (ЮГК), Венгрия с нетерпением ожидает поставок природного газа из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend комиссар по международным энергетическим связям министерства иностранных дел и торговли Венгрии Пал Сагвари.

"Для этого Венгрия уже построила все элементы внутренней системы передачи, и мы с большим интересом следим за реализацией проекта строительства маршрута Греция-Болгария-Румыния. Как только транзитные страны завершат создание необходимой инфраструктуры, у нас не будет препятствий для доступа к газу, поступающему через ЮГК", - сказал он.

Сагвари отметил, что энергетические отношения между Венгрией и Азербайджаном находятся на рекордно высоком уровне.

"Признавая этот факт, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийарто и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов создали рабочую группу между правительствами двух стран по энергетике, которая провела свое первое заседание в Будапеште 14 февраля 2020 года. Мы рассчитываем на совместную деятельность в этих рамках", - сказал энергокомиссар.

Он отметил, что одним из конкретных результатов заседания Рабочей группы по энергетике стало соглашение об обмене знаниями по системной интеграции возобновляемых источников энергии, охватывающей технические и нормативные аспекты.

"Мы собрали ценный опыт работы европейских энергетических рынков, который также был предложен нашим азербайджанским партнерам", - добавил он.

Сагвари также подчеркнул важность приобретения венгерской компанией MOL Group доли в проекте разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"Мы гордимся тем, что завершили сделку, сделав MOL крупнейшим инвестором Центральной Европы в Азербайджане. Учитывая значительную долю государственной доли в MOL, Венгрия выиграет от участия в "Контракте века". Несмотря на текущие неблагоприятные условия, вызванные пандемией COVID-19, Венгрия уверена в долгосрочном успехе проекта АЧГ", - сказал он.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, SOCAR - 25 процентов, MOL - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TPAO - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.