За счет отмены необоснованно назначенных пенсий сэкономлено около 240 млн манатов

В результате работ по повышению прозрачности в процессе назначения пенсий, отмены необоснованных пенсионных дел в Азербайджане по ежегодным расходам было сэкономлено 238 миллионов манатов. Хотя выплаты населению в течение последних двух лет выросли на 1,2 миллиарда манатов, благодаря оптимизации деятельности и повышению прозрачности, доля трансфера из Государственного Фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана снизилась с 38 до 26 процентов.

Как сообщили Day.Az в министерстве, за первое полугодие свыше 85 тысячам лиц в электронном порядке, без контакта между чиновником и гражданином, без представления какого-либо документа, были назначены пенсии, пособия и стипендии, 324 тысячам лиц выданы электронные справки.

За этот период доходы Фонда, увеличившись на 449 миллионов манатов или на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составили 2 558 миллионов манатов.

Поступления от выплат по обязательному государственному страхованию Фонда за отчетный период, увеличившись на 434,3 миллиона манатов или на 34,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигли 1703 миллиона манатов.

Полугодовой прогноз по бюджетным организациям выполнен на 110,1 процента, а по внебюджетному сектору - на 117,3 процента.