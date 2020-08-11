В Азербайджане выросли сборы по обязательному государственному социальному страхованию

В Азербайджане в первом полугодии 2020 года сборы по обязательному государственному социальному страхованию составили 1,7 миллиона манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на минэкономики.

Таким образом, по состоянию на первое июля 2020 года, прогноз по сборам по обязательному государственному социальному страхованию в объеме 1,5 миллиона манатов перевыполнен на 14,7 процента. Сумма сборов за первые шесть месяцев 2020 года выросла на 434,6 миллиона манатов (34,1 процента) по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Сборы по линии бюджетного сектора выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 235,7 миллиона манатов, или в 1,5 раза, по небюджетному сектору - на 198,9 миллиона манатов, или на 24,4 процента.

Страховые взносы от безработицы в первом полугодии 2020 года составили 58,5 миллиона манатов против прогноза в 53,6 миллиона манатов, прогноз перевыполнен на 9,2 процента, или 4,9 миллиона манатов.За первые шесть месяцев 2020 года сумма сборов выросла на 11,5 миллиона манатов, или на 24,5 процента по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Сборы по линии бюджетного сектора выросли по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 5,7 миллиона манатов или 45,3 процентов, по небюджетному сектору - на 5,8 миллиона манатов или на 16,8 процентов.