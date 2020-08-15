Азербайджан не обременяет себя долгами, у страны достаточно своих ресурсов - Хикмет Гаджиев
Если говорить о международном опыте, то следует отметить, что ряд стран для преодоления пандемии берет займы.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, эти долги должны будут вернуть будущие поколения.
"Азербайджан не обременяет себя долгами, у нас достаточно своих ресурсов. Свыше 100 стран взяли в долг средства у международных организаций", - сказал он.
Касаясь вопроса коммунальных услуг, Гаджиев отметил, что в этой области практика различных стран отличается. "Государственная налоговая служба предоставляет различные льготы. Ими может воспользоваться любой гражданин. Это является очередным проявлением государственной заботы о гражданах. Данная модель была разработана, чтобы пресечь случаи злоупотребления в этой сфере", - сказал он.
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