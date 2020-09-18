Пандемия оказала влияние на товарооборот между Азербайджаном и Италией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари сказал на проводимом в режиме онлайн бизнес-форуме ЕС- Азербайджан 2020-2022.

По его словам, в 2019 году товарооборот между двумя странами составил 5,5 миллиарда долларов, а за первый квартал 2020 года это были два миллиарда долларов, что является снижением на 30 процентов.

"Однако, несмотря на это, все запланированные проекты между странами продолжают развиваться и завершатся в назначенные сроки. Итальянские компании все больше интересуются реализацией проектов в Азербайджане", - сказал дипломат.

Как отметил Массари, в основном Италия и Азербайджан сотрудничают в энергетическом секторе, однако между странами запущена программа, чтобы привлечь в Азербайджан также итальянские компании, действующие в неэнергетическом секторе.

"Между двумя странами существует много различных возможностей для сотрудничества", - сказал он.

Посол добавил, что в Азербайджане продолжаются меры для развития бизнеса, несмотря на пандемию.

Отметим, что целью веб-конференции является обозначение важности экономического сотрудничества ЕС-Азербайджан, инвестиционных возможностей для компаний ЕС.

В форуме принимают участие официальные лица, представители правительства Азербайджана, а также компании из Азербайджана и Евросоюза.