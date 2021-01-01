Проект Южного газового коридора важен для укрепления энергетической независимости Грузии

Начались поставки газа с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане в страны Евросоюза.

Министр экономики оценила роль Грузии в этом проекте и важность этого проекта для Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

По словам Натии Турнава, Грузия является принимающей страной в Южном газовом энергетическом коридоре, который имеет решающее значение для укрепления нашей энергетической независимости.

"Поздравляю все стороны этого проекта - все страны и консорциум с этим историческим днем. Сегодня очень важный день для развития энергетического коридора через Грузию. Завершена последняя фаза проекта Трансадриатического газопровода Южный газовый коридор. С помощью этого крупного регионального проекта природный газ поставлялся в Европу из Азербайджана из месторождения Шах-Дениз через Грузию и Турцию. Этот проект важен для Грузии, как принимающей страны энергетического коридора, для укрепления нашей энергетической независимости, который позволит лучше использовать геополитическое положение нашей страны. Трансанатолийский газопровод был открыт год назад, и теперь приближается логическое завершение проекта - природный газ поставляется с Кавказа в Европу", - заявила Натия Турнава.

Сегодня же премьер-министр Грузии также дал оценку экономическому и политическому значению Южного газового коридора. Как отметил Гахария, Южный газотранспортный коридор способствует компенсации в Европе сокращения добычи местного газа. Важной целью этого маршрута также является усиление конкуренции на общем европейском рынке. При этом будут обеспечены поставки коммерчески привлекательного и экологически чистого природного газа в балканские страны, которые до сих пор его не использовали или сильно зависят от импорта российского газа.

Премьер-министр отметил также, что помимо экономической выгоды еще более важен политический эффект, который последовал за реализацией Южного газового коридора. Георгий Гахария пояснил, что если до сих пор Грузия была лишь транзитной страной для переправки азербайджанского газа в Турцию и российского газа в Армению, то теперь она стала международным игроком. Отныне газ, экспортируемый по территории страны, будет играть важную роль в диверсификации международных поставок, в основном, на энергетические рынки ЕС, и в повышении безопасности этих поставок.

Южный газовый коридор состоит из трех трубопроводов - Южно-Кавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).

Один из важнейших компонентов Южного газового коридора, проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), был открыт в прошлом году Премьер-министром Грузии Георгием Гахария, а также Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.