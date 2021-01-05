Китай в ожидании разблокировки всех транспортно-экономических артерий на Южном Кавказе

Как бы кому это и не показалось утопичным, но статус-кво, сложившийся на Южном Кавказе после победоносной для азербайджанского народа 44-х дневной войны, по многим параметрам оказывается выгодным и для далекого, на первый взгляд, Китая.

Не случайно, в последние дни 2020 г. на это обратил внимание посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы. Актуализировав в своей статье фактор нового безопасного наземного коридора, должного связать Восток с Западом, он подчеркнул прямую видимость нового маршрута: от бакинского порта до Нахчывана, откуда следует ожидать его продолжения в Турцию и далее (посредством Средиземного моря) в Европу. Как отмечалось в этой связи, данный транзит через Кавказский регион сократит время перевозки по маршруту Восток - Запад с недель и месяцев до нескольких дней. Благо коридор создаст прямой автомобильный маршрут из Китая в Европу и обратно через Азербайджан, дополнив возможности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Тем самым, будут созданы дополнительные возможности для внешней торговли в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", поспособствовав развитию инфраструктуры и экономики ареала(1).

С данным раскладом нельзя не согласиться, т. к. он вытекает из предусмотренных к реализации ряда пунктов Трехстороннего заявления глав Азербайджана, России и Армении (10 ноября 2020 г.), отдельные нюансы которого автор ранее рассматривал(2).

Этот аспект затронул и посол Турции в Пекине Абдулкадир Эмин Онен, заявивший, что если наши предки создали Шелковый путь "для перевозки грузов между Азией и Европой", мы на нынешнем этапе истории восстанавливаем его "благодаря возможностям, предоставляемым технологиями и модернизацией". Вслед за чем дипломат также сделал упор на функционирование железнодорожной ветки БТК, то есть "более быстрый и дешевый транспорт из Китая и Центральной Азии в Европу"(3).

Речь тут идет об объединении Азербайджаном Трансъеропейской и Трансазиатской железнодорожных магистралей, что фактически реанимирует древний Шелковый путь посредством ж/д сообщения (Восток - Запад). Весьма симптоматично, что уже 4 декабря 2020 г. было положено начало транзиту из Турции в Китай по ж/д БТК, когда поезд вышел из Стамбула, спустя 15 дней достигнув китайской провинции Сиань.

Значимый для Азербайджана плюс здесь состоит и в том, что страна является важнейшим звеном на транспортной артерии Север - Юг (Индия, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россия, страны Северной Европы, Ближний Восток) и в довольно зримой перспективе видится главным политико-экономическим компонентом, интегрирующим этот коридор с маршрутом Запад - Восток (на линии БТК). Говоря иными словами, Азербайджан реально может объединить два крупнейших мировых транспортных узла. В свете чего вспоминается описываемый древнерусским памятником XII века ("Повесть временных лет") "путь из варяг в греки по Днепру". В частности, летопись представляла торговый маршрут от Балтийского моря к древней Руси, откуда "можно плыть по Волге в Болгары (Волжская Булгария - прим. Авт.) и в Хвалисы (Каспийское море - прим. Авт.), и на восток пройти", практически достигнув территории Арабского халифата(4).

Следовательно, в преломление ко дню сегодняшнему можно уверенно сказать, что предусматриваемая ноябрьским Трехсторонним заявлением разблокировка всех коммуникаций на Южном Кавказе укрепит позицию Азербайджана в качестве торгово-экономического и транспортно-логистического звена между странами ЕС, Черноморского и Каспийского бассейнов, Кавказа и всего Азиатского региона. Ну а параллельно немалые дивиденды получит Китай.

В этой связи напомним, что инициатива "Один пояс - один путь", предусматривающая объединение двух проектов - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века" - была выдвинута президентом Китая Си Цзиньпином в 2013 г. В 2017 г. Баку и Пекин подписали Меморандум о взаимопонимании относительно совместного поощрения создания "Экономического пояса Шелкового пути", что исходило из предусмотренного проектом, в том числе, сухопутного маршрута, "продвигающегося" от Китая в Европу посредством Каспийского моря (Казахстан, Азербайджан) через территории Грузии и Турции. Высвечивающиеся же в документе от 10 ноября 2020 г. перспективы открытия прямого транспортного сообщения - западные районы Азербайджана - Нахчыванская автономная республика - Турция через Армению (Мегринский коридор) - позволяют Китаю рассматривать еще одно важное (и коммерчески очень выгодное) ответвление экономического пояса Шелкового пути в направлении европейского континента.

К слову, непосредственно Армения также может оказаться внутри важнейших региональных, да и мировых, транспортно-логистических связок. Дело в том, что до ноябрьского Заявления глав Азербайджана, России и Армении последняя могла лишь изъявлять желание на некоторую роль в проекте "Север-Юг", что армянский эксперт Вардан Восканян пытался преподносить альтернативой для вывода Армении "из транспортной блокады". Тогда же в беседе с премьером Армении Николом Пашиняном глава МИД КНР Ван И актуализировал ракурс "Север-Юг" в контексте проекта "Один пояс, один путь", при этом знаково озвучив для армянской стороны необходимость обеспечения "региональной стабильности и безопасности"(5). Сегодня же Армения получает колоссальную возможность, путем отказа от агрессивных устремлений, войти в число стран, играющих важную роль в транзитных вопросах мирового уровня.

В контексте рассматриваемого можно обратить внимание и на факт подписания в 2019 г. в Пекине на II Международном форуме "Один пояс и один путь" (в рамках программы "Azerbaijan Digital Hub") между AzerTelecom и China Telecom Стратегического меморандума о взаимопонимании. Документ был направлен на сотрудничество крупных компаний двух стран в области создания телекоммуникационного коридора Азия-Европа (Цифровой Шелковый путь)(6). Ну а на Всемирном Экономическом Форуме в швейцарском Давосе (январь 2020) Баку расширенно представил программу "Azerbaijan Digital Hub", проводимую в целях превращения Азербайджана в цифровой центр, а также ее составную часть, проект "Транскаспийской Фибер-Оптической Кабельной Линии". Как отмечалось, последний проект сформирует Цифровой Шелковый Путь между Европой и Азией посредством Азербайджана и данный маршрут между континентами станет самым оптимальным (кратким) среди существующих в Евразийском регионе, причем с минимальной задержкой в передаче данных(7).

Таким образом, на сегодня и сейчас официальный Пекин, в рамках инициативы "Один пояс - один путь", со значительным интересом наблюдает за разворачивающимися событиями на Южном Кавказе, ожидая их положительного развития в свете сложившегося с прошлогодней осени геополитического расклада в регионе.

1.Посол Азербайджана в КНР о новом сухопутном транзите Китай - Европа через Нагорный Карабах

https://chinalogist.ru/news/posol-azerbaydzhana-v-knr-o-novom-suhoputnom-tranzite-kitay-evropa-cherez-nagornyy-karabah

2.Как долго в Ереване будут опасаться реального открытия Мегринского коридора?

https://turan.az/ext/news/2020/12/subsc/analytics/ru/130667.html

3.Посол Турции: Мы строим современный Шелковый путь

https://report.az/ru/infrastruktura/posol-turcii-my-stroim-sovremennyj-shelkovyj-put-s-pomoshyu-tehnologij/

4.Повесть временных лет

http://www.hrono.info/dokum/1000dok/povest1.php

5.Запуск автомагистрали "Север-Юг" не только сделает Армению важнейшим транзитным узлом

https://ru.armeniasputnik.am/economy/20190527/18827299/Kitay-gotovit-Armenii-rol-v-Novom-shelkovom-puti-komu-v-regione-pridetsya-popotet.html

6.В рамках программы "Digital HUB" "AzerTelecom" и "China Telecom" подписали стратегический меморандум о взаимопонимании

https://news.day.az/economy/1114372.html

7.AzerTelecom был представлен на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе

https://www.azertelecom.az/ru/news/2020/01/27/94.html