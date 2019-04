Компания "AzerTelecom" - магистральный интернет провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет сетью, в рамках программы "Azerbaijan Digital HUB", реализуемой для превращения Азербайджана в Цифровой Центр региона, подписала Стратегический Меморандум о Взаимопонимании с китайской компанией "China Telecom", ведущей в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Стратегический Меморандум о Взаимопонимании между глобальной китайской компанией "China Telecom", функционирующей в сфере ИКТ и компанией "AzerTelecom", был подписан в рамках 2-го Международного Форума "One Belt, One Road", проходящего в столице Китайской Народной Республики Пекине, в котором также принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. В рамках данного Форума состоялась церемония подписания документов между различными компаниями, представляющими Азербайджанскую Республику и Китайскую Народную Республику.

Стратегический Меморандум о Взаимопонимании со стороны компании "AzerTelecom" подписал генеральный директор, автор и руководитель программы "Azerbaijan Digital HUB" Фуад Аллахвердиев, а со стороны "China Telecom" - вице-президент этой компании Донг Зи Ю.

"Подписание Стратегического Меморандума о Взаимопонимании между "AzerTelecom", признанным на международном уровне телекоммуникационным оператором, реализующей программу "Azerbaijan Digital HUB" для превращения Азербайджана в Цифровой Центр, и крупнейшей китайской технологической компанией "China Telecom", имеет важное значение. Так, этот документ отражает взаимопонимание и сотрудничество между крупными телекоммуникационными компаниями двух стран по созданию телекоммуникационного коридора Азия-Европа (Цифровой Шелковый путь) в рамках программы "Digital HUB", - отметил генеральный директор компании "AzerTelecom" Фуад Аллахвердиев.

Как сообщил Фуад Аллахвердиев, Стратегический Меморандум о Взаимопонимании открывает возможности для сотрудничества и взаимодействия в направлении передачи интернет-трафика глобальной транзитной компании "China Telecom" - перевозчика интернет-трафика Китая, по новому цифровому телекоммуникационному коридору между Азией и Европой через Азербайджан в рамках программы "Digital HUB".

Отметим, что 25-27 апреля в столице Китайской Народной Республики Пекине в рамках стратегии "One Belt, One Road" проходит второй международный форум сотрудничества. Форум собрал вместе глав государств и правительств, представителей различных государственных органов, крупных компаний, инвесторов, различных международных организаций, представляющих частный сектор.

"AzerTelecom" является дочерней компанией Bakcell - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджана. "AzerTelecom" была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. В настоящее время "AzerTelecom" реализует программу "Azerbaijan Digital HUB" для превращения Азербайджана в Цифровой Центр Региона (Digital Hub) наряду с тем, что страна является Энергетическим и Транспортным центром региона. Цель программы "Digital HUB" - превратить страну в Цифровой Центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. В результате программы "Digital HUB" превращение Азербайджана в Цифровой Центр региона внесет вклад в участие Азербайджана в проекте "One Belt, One Road ", инициированном правительством Китая. С реализацией программы Азербайджан станет телекоммуникационным коридором проекта "One Belt, One Road".