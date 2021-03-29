Фонд развития предпринимательства Азербайджана создал за 18 лет более 173 тыс. рабочих мест

В 2002-2020 годах Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил более 38 тысячам предпринимателям 2,6 миллиарда манатов льготных кредитов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Общая стоимость инвестиционных проектов, на которые были выделены льготные кредиты, составляет 5,9 миллиарда манатов, отметил министр.

Глава ведомства также написал, что фондом в указанный период было обеспечено создание более 173 тысяч рабочих мест.

Ранее министр экономики заявлял, что стратегическими целями Фонда развития предпринимательства на 2021-2023 годы являются расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, поддержка создания и развития новых предприятий на основе инновационных технологий, а также обеспечение устойчивого развития фонда.