Нефть может опуститься в диапазон $50-60 за баррель

Стоимость нефти Brent может в результате начавшейся коррекции опуститься в диапазон $50-60 за баррель, но это комфортный коридор для экспортеров нефти. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко, по его словам, резкого обвала котировок ждать не стоит, передает Day.Az.

"Нельзя исключить и того, что Brent в результате коррекции вернется в диапазон $50-60 за баррель. Этот уровень является комфортным для большинства производителей нефти, в том числе для России", - сказал он, комментируя снижение цен нефти более чем на 5% в понедельник. Вечером 5 апреля Brent резко дешевела в район $61 за баррель.

При этом сильного обвала цен Маринченко не ждет, поскольку рынок нефти пока остается в дефиците, несмотря на решение стран ОПЕК+ нарастить поставки более чем на 2 млн баррелей в сутки в течение мая-июля 2021 года.

Нефтеэкспортеры на встрече 1 апреля решили вопреки ожиданиям нарастить добычу нефти с мая этого года. Страны альянса увеличат производство нефти на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне еще на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле еще на 450 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия за этот же период также вернет на рынок добровольно сокращенный 1 млн баррелей в сутки. Россия увеличит нефтедобычу в мае-июле суммарно на 114 тыс. баррелей в сутки равными частями.