Китай отправит в Азербайджан 50 блок-поездов с экспортными товарами

Из китайского города Циндао в направлении Баку отправился второй контейнерный блок-поезд.

Как сообщили Trend в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container, поезд состоит из 51-го 40-футового контейнера, передает Day.Az.

Было сказано, что после прибытия поезда в казахстанский Актау контейнеры будут доставлены в порт Баку фидерным судном, оператором которого является ADY Container.

В компании сообщили, что большая часть груза предназначена для Азербайджана: "10 контейнеров будут отправлены из Баку в Грузию, а три - в Турцию. Мы планируем до конца года перевезти до 50-ти контейнерных блок-поездов в направлении Китай - Азербайджан".

Отметим, что перевозка осуществляется в рамках сотрудничества "Китайских железных дорог" и компаний KTZ Express, ООО ADY Container и GR Logistics and Terminals, являющихся членами Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Напомним, что первый контейнерный блок-поезд по маршруту Циндао - Баку прибыл в Азербайджан в феврале 2021 года. Порт Циндао считается вторым по величине портом Китая с крупнейшими зерновыми и нефтяными терминалами в стране. В 2019 году порт отгрузил один миллиард тонн грузов.