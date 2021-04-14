В Азербайджане создается инфраструктура для цифрового маната

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал работы по созданию инфраструктуры для цифрового маната.

Об этом АПА-Экономикс сообщили в ЦБА, передает Day.Az.

В этом направлении ведутся аналитические и исследовательские работы. Результаты будут представлены общественности в ближайшее время.