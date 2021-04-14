https://news.day.az/economy/1334022.html В Азербайджане создается инфраструктура для цифрового маната
В Азербайджане создается инфраструктура для цифрового маната
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал работы по созданию инфраструктуры для цифрового маната.
Об этом АПА-Экономикс сообщили в ЦБА, передает Day.Az.
В этом направлении ведутся аналитические и исследовательские работы. Результаты будут представлены общественности в ближайшее время.
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