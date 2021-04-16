С 26 по 28 апреля пройдет международная конференция и конкурс анализа данных на тему "Искусственный интеллект в цифровом управлении". Мероприятие, организованное Центром развития электронного правительства (EGM) Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, пройдет в режиме онлайн. Международный Банк Азербайджана является одним из главных спонсоров конференции, посвященной памяти всемирно известного ученого Лютфи Заде.

40 известных спикеров из более чем 20 стран, представители международных организаций, инженеры, специалисты по искусственному интеллекту и футуристы примут участие в обсуждении важных тем, касаемых искусственного интеллекта. Мероприятие будет посвящено ускорению применения искусственного интеллекта и других технологий нового поколения в цифровом управлении. Предложения будут оцениваться с целью поддержания этической основы для разработки, проектирования и применения искусственного интеллекта. Будут определены текущие проблемы и перспективы в развитии решений на основе искусственного интеллекта в Азербайджане. Состоится обмен мнениями и опытом по продвижению экосистем искусственного интеллекта в обществе. В рамках конференции также пройдут семинары. А в последний день состоится конкурс анализа данных и пройдет церемония награждения победителей.

Узнать подробную информацию о программе конференции, спикерах, участии в конкурсе анализа данных, а также пройти регистрацию на участие в конференции, можно, пройдя по ссылке. Все интересующиеся мероприятием также могут посетить официальную страницу в социальных сетях.

Процессы цифровизации являются одной из основных стратегических целей Международного Банка Азербайджана. За последние годы банк реализовал целый ряд проектов в этом направлении. Поддержка в проведении международной конференции "Искусственный интеллект в цифровом управлении" является продолжением этой деятельности.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.