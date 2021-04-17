Иран направит в Азербайджан торгового атташе
Иран в ближайшее время направит в Азербайджан, Россию, Оман и Китай своих торговых атташе.
Как передает Day.Az, об этом заявил замминистра промышленности и торговли, глава Организации по развитию торговли Ирана Хамид Задбум.
Он отметил, что на пост торгового атташе Ирана в Азербайджане назначен Мехти Бабаи.
По его словам, Тегеран также рассматривает вопрос отправки своих торговых представителей в Турцию, Пакистан и Индию.
"Наши торговые атташе прошли соответствующее обучение. Они работали в департаменте развития экспортных рынков Организации по развитию торговли Ирана.
Деятельность торговых атташе за рубежом имеет большое значение для иранского экспорта. Поскольку с их помощью бизнесмены могут лучше изучить рынки, сократить связанные с экспортом расходы и извлечь выгоду из рекомендаций по росту экспорта", - сказал Задбум.
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