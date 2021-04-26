Азербайджан создал важные транспортные коридоры, соединяющие Азию и Европу. Транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад, созданные по инициативе Азербайджана, играют большую роль в межконтинентальных перевозках.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов, передает Day.Az.

По его словам, эти транспортные коридоры играют особую роль в возрождении Великого Шелкового пути.

"Победа в 44-дневной Отечественной войне создала новые реалии в регионе. Подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление предусматривает открытие Зангезурского коридора. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, штаб-квартира которой находится в Таиланде, посвященной теме "Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", рассказал о растущей роли Азербайджана в международных транспортных проектах. Он пригласил страны-партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона рассмотреть потенциал Зангезурского коридора, который станет частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана", - сказал Бадамов.

По словам депутата, Азербайджан играет все более глобальную роль в международных грузоперевозках.

"Дальновидность главы Азербайджанского государства позволила максимально эффективно использовать географические возможности страны. Зангезурский коридор, получив международный статус, станет маршрутом, который смогут использовать страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация Зангезурского коридора, другие транзитные транспортные коридоры, проходящие через территорию Азербайджана, изменят транспортную карту мира", - сказал он.