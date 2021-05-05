Международный Банк Азербайджана начал сотрудничество с Учебным центром Государственной налоговой службы

Международный Банк Азербайджана и Учебный центр Государственной налоговой службы при Министерстве Экономики Азербайджанской Республики заключили меморандум о сотрудничестве. Соглашение подписано исполняющим обязанности руководителя Учебного центра Мирали Кязымовым и генеральным директором по Корпоративному Бизнесу Международного Банка Азербайджана Наргизханым Билендерли.

Цель меморандума - повысить профессиональные знания бизнес-клиентов Банка в области экономики, права, финансов, бухгалтерского учета и налогового законодательства. Также заключение меморандума призвано проводить совместные научные исследования, обмениваться информацией по различным актуальным вопросам, организовывать мероприятия, реализовывать инновационные проекты, использовать существующие возможности для достижения региональных и международных связей.

В рамках сотрудничества будет осуществляться взаимообмен учебно-методическими материалами. Члены Клуба Предпринимателей, созданного Банком и, являющегося платформой делового сотрудничества бизнесменов, смогут посетить тренинги в области налогообложения, научно-практические конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия. Также будут подготовлены учебные пособия.