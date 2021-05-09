В Азербайджане будут выращивать нетрадиционные для региона виды рыб
На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано более 100 физических и юридических лиц - производителей и переработчиков рыбной продукции.
Об этом сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров рыбы Азербайджана Заур Салманлы.
По его словам, помимо компании Azerbaijan Fish Farm, крупнейшими зарегистрированными производителями рыбы и рыбной продукции можно считать ООО AzForel, AzVarvara, CMS Properties и Fresh Fish.
"Регистрация производителей сопровождается рядом бюрократических процедур, что создает проблемы для малого и среднего предпринимательства", - сказал Салманлы.
Он подчеркнул, что в Азербайджане в нынешнем году планируется увеличить производство рыбы и рыбной продукции.
"В 2020 году производство рыбы превысило 200 тонн. Велись работы по выращиванию нетрадиционных для нашего региона видов рыб, был приобретен определенный опыт", - сказал глава ассоциации.
По его словам, планируется ежегодно увеличивать производство рыбы и рыбной продукции.
Отметим, что с начала 2021 года азербайджанский экспорт рыбы и ракообразных превысил 74 тысячи долларов.
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