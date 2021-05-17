В Азербайджане отменено требование по безналичным расчетам для ряда налогоплательщиков
Коллегия министерства экономики Азербайджана отменила требование относительно безналичных расчетов для ряда налогоплательщиков.
Как передает Day.Az, об этом говорится в решении, которое утвердил председатель коллегии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Так, Коллегия министерства экономики Азербайджана внесла изменения в "Правила проведения выездной налоговой проверки", утвержденные постановлением коллегии седьмого сентября 2016 года.
Согласно решению, для налогоплательщиков, зарегистрированных в целях налога на добавленную стоимость (НДС) с объемом облагаемых операций, превышающим 200 тысяч манатов в любом месяце (месяцах) года, и для налогоплательщиков, осуществляющих торговую деятельность в течение календарного месяца на общую сумму более 30 тысяч манатов, а также для других налогоплательщиков - на общую сумму более 15 тысяч манатов, отменено требование о проведении платежей по расчетам только в безналичном порядке.
Отметим, что данное требование сохранено только для предпринимателей, осуществляющих деятельность объектов общественного питания.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре