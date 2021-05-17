В Азербайджане отменено требование по безналичным расчетам для ряда налогоплательщиков

Коллегия министерства экономики Азербайджана отменила требование относительно безналичных расчетов для ряда налогоплательщиков.

Как передает Day.Az, об этом говорится в решении, которое утвердил председатель коллегии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Так, Коллегия министерства экономики Азербайджана внесла изменения в "Правила проведения выездной налоговой проверки", утвержденные постановлением коллегии седьмого сентября 2016 года.

Согласно решению, для налогоплательщиков, зарегистрированных в целях налога на добавленную стоимость (НДС) с объемом облагаемых операций, превышающим 200 тысяч манатов в любом месяце (месяцах) года, и для налогоплательщиков, осуществляющих торговую деятельность в течение календарного месяца на общую сумму более 30 тысяч манатов, а также для других налогоплательщиков - на общую сумму более 15 тысяч манатов, отменено требование о проведении платежей по расчетам только в безналичном порядке.

Отметим, что данное требование сохранено только для предпринимателей, осуществляющих деятельность объектов общественного питания.