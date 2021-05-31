В Азербайджане утверждены задачи государства в сфере использования ВИЭ
В Азербайджане определены задачи государства в области использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) при производстве электроэнергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос регулирует законопроект "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", который обсуждался 31 мая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно документу, задачами государства в области использования ВИЭ при производстве электроэнергии являются:
- формирование и реализация государственной политики в указанной сфере;
- принятие планов действий в области использования ВИЭ;
- принятие нормативно-правовых актов;
- обеспечение создания благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения местных и зарубежных инвестиций в указанную сферу;
- определение местонахождения ВИЭ;
- внедрение механизмов поддержки в области использования ВИЭ при производстве электроэнергии;
- проведение мероприятий, связанных с подготовкой профессиональных специалистов, укреплением кадрового потенциала и составлением учебных программ в указанной сфере.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.
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