В Азербайджане утверждены задачи государства в сфере использования ВИЭ

В Азербайджане определены задачи государства в области использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) при производстве электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос регулирует законопроект "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", который обсуждался 31 мая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно документу, задачами государства в области использования ВИЭ при производстве электроэнергии являются:

- формирование и реализация государственной политики в указанной сфере;

- принятие планов действий в области использования ВИЭ;

- принятие нормативно-правовых актов;

- обеспечение создания благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения местных и зарубежных инвестиций в указанную сферу;

- определение местонахождения ВИЭ;

- внедрение механизмов поддержки в области использования ВИЭ при производстве электроэнергии;

- проведение мероприятий, связанных с подготовкой профессиональных специалистов, укреплением кадрового потенциала и составлением учебных программ в указанной сфере.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.