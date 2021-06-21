МВФ улучшил прогноз по счету текущих операций Азербайджана
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз счету текущих операций платежного баланса Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно прогнозу фонда, профицит счета текущих операций страны в этом году составит 2,4% ВВП. Согласно предыдущему прогнозу (в апреле - ред.) этот показатель был равен 1,1%.
Прогноз на 2022 год также повышен с 0,5% - до 1,9%. МВФ отмечает, что ожидаемое увеличение профицита будет достигнуто благодаря росту цен на нефть.
Напомним, согласно последнему прогнозу Всемирного банка, профицит счета текущих операций страны в текущем году составит 2,8% ВВП, в 2022 году - 3,9% ВВП. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что профицит в этом году составит 5,9% ВВП. Отмечается, что основным драйвером положительной динамики станет рост цен на нефть.
Что касается фактических цифр, то дефицит счета текущих операций за 2020 год составил 227,6 млн. долларов США или 0,5% ВВП. (В 2019 году профицит составил 4,4 млрд. долларов). В I квартале 2021 года профицит составил 627,7 млн. долларов США или 5,6% ВВП.
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