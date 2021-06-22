https://news.day.az/economy/1355129.html Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы расширения торгово-экономических связей--> -->
Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы расширения торгово-экономических связей
Премьер-министр Али Асадов сегодня встретился с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тоуг Ал Марри, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.
На встрече обсуждались перспективы расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и ОАЭ.
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