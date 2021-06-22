Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы расширения торгово-экономических связей

Премьер-министр Али Асадов сегодня встретился с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тоуг Ал Марри, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и ОАЭ.