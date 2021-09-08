В Азербайджане планируются новшества в сфере бухгалтерского учета

Институт дипломированных бухгалтеров Индии (ICAI) и Палата аудиторов Азербайджана перейдут от традиционного бухгалтерского учета к "облачному".

Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на индийские СМИ, говорится в проекте меморандума о взаимопонимании между ICAI и Палатой аудиторов Азербайджана, передает Day.Az.

Отмечается, что стороны намерены провести исследования по применению новых инновационных методов аудита и бухгалтерского учета, включая применение блокчейн-технологий и системы смарт-контрактов, а также планируют вести совместную борьбу с коррупцией и отмыванием денег.

Кроме того, сообщается, что подписание меморандума о взаимопонимании поможет укрепить партнерство Индии с Азербайджаном, а также обеспечит экспорт услуг ICAI в Азербайджан.

Индийская сторона проявляет заинтересованность и в изучении азербайджанского опыта в области бухгалтерского учета.

Отметим, что Институт дипломированных бухгалтеров Индии имеет свои представительства в 69 городах 45 стран мира.