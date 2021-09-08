Обнародован объем прогнозируемых доходов госбюджета на следующий год

По прогнозам, в 2022 году доходы государственного бюджета составят 26 407 млн. манатов, что составит 32,5% ВВП.

Как сообщили Day.Az в Минфине, прогнозируемый объем доходов на 3,8% превышает утвержденный показатель 2021 года, 52,4% доходов будет приходиться на нефтяной сектор, 47,6% - на ненефтяной сектор.

Прогнозируется, что 85,7% доходов бюджета по нефтяному сектору составят трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, а 14,3% - поступления из нефтяного сектора по линии налоговых органов.